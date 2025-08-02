Türkiye Futbol Federasyonu, amatör futbolda dijital dönüşümün bir parçası olarak "Dijital Lisans ve Esame Sistemi"ni hizmete sundu.

Konu ile ilgili TFF'den yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, amatör futbolun yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir gelişimi adına stratejik reform adımlarını kararlılıkla atıyoruz. Bu doğrultuda, çağdaş bir futbol ülkesi olmanın temel koşullarından biri olan dijitalleşmeyi ve teknolojik adaptasyonu amatör futbolun merkezine yerleştirmiş bulunmaktayız.

Amatör futbol için yeniden tasarım

Kulüplerimiz, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz ve tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz istişare süreçleri sonucunda, uzun süredir ihtiyaç duyulan kapsamlı bir dijital sistem altyapısı geliştirilmiştir. Yeni sistemle birlikte kulüpler artık Evrak yetiştirme, Lisans çıktı takibi, Esame listesinin teslimi gibi zaman kaybettiren kırtasiye süreçlerinden tamamen kurtulacaklardır.

"TFF Amatör Futbol Uygulaması" kullanıma açıldı

2025-2026 sezonuyla birlikte hayata geçirilen "TFF Amatör Futbol Uygulaması", Türkiye genelindeki tüm amatör futbol kulüplerine yönelik dijital lisans ve esame işlemlerini tek platformda toplayan, kullanıcı dostu ve hızlı bir sistemdir.

Bu sistem sayesinde: Tüm lisans başvuru ve yenileme işlemleri, Müsabaka esame girişleri, Oyuncu transferi ve uygunluk kontrolleri mobil cihazlar ve masaüstü bilgisayarlar üzerinden anında yapılabilir hale getirilmiştir.

Genç oyuncuların önü açılıyor

Yeni sistem, yalnızca operasyonel kolaylık sunmakla kalmayacak; aynı zamanda kulüplerimizin ve antrenörlerimizin kırtasiye yükünden arınarak genç futbolcuların gelişimine daha fazla odaklanmalarını sağlayacaktır. Bu sayede zaman ve kaynaklar sporcu gelişimine aktarılabilecek, oyuncu izleme, eğitim ve bireysel gelişim konularında daha verimli bir yapı kurulacaktır.

Ortak akıl, ortak gelecek

TFF olarak bu dijital dönüşümü, kulüplerimizin ve yerel yöneticilerimizin görüşlerini dikkate alarak, katılımcı bir yönetim anlayışıyla hayata geçirdik. Yeni dijital sistemin tanıtım ve eğitim süreçleri hakkında tüm kulüplerimize gerekli bilgilendirme belgeleri ve rehberler gönderilecek, ihtiyaç halinde TFF personeli tarafından teknik destek sağlanacaktır.

Geleceğin futbolu bugünden kuruluyor

Dijital lisans uygulaması, sadece bir teknik altyapı projesi değil; aynı zamanda futbolun demokratikleşmesi, erişilebilirliği ve şeffaflaşması için önemli bir eşiktir. Her oyuncunun kariyer yolculuğunun dijital ortamda kayıt altına alındığı, analiz ve takibinin yapılabildiği bu sistem, ülkemiz futbolunun geleceğini inşa etme vizyonumuzun somut bir parçasıdır.