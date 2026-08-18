Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de ilk hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk kararları açıkladı.

Çorum FK, Galatasaray maçında “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

YUNAN FUTBOLCUYA CEZA YOLDA

Maçta ayrıca kırmızı kart gören Yunan futbolcu Alexandros Kyzırıdıs da PFDK'ya sevk edildi.