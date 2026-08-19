Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Denizlispor, yeterli kadro oluşturulamaması nedeniyle yeni sezonda lige katılamayacak ve lig başlamadan küme düşecek.

Bu durum yeşil siyahlı ekibin taraftarlarını kızdırdı. Tepki göstermek isteyen bir grup taraftar tesise geldi. Burada taraftarlar ile Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay arasında tartışma yaşandı.

Denizlispor'un yeni sezonda lige katılamayacağının gündeme gelmesinin ardından bir grup taraftar, kulübe bayrak asmak amacıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gitti.

BAŞKAN İLE TARAFTAR ARASINDA TARIŞMA

Tesislere gelen taraftarlar burada Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşılaştı. Taraftarlar ile Başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.