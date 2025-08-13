Çorum ve Çorumspor aşığı Mehmet Balalan gazetimizi ziyaret etti.

Çorum ve Çorumspor’un isminin geçtiği her yerde olan ve memleket aşığı Mehmet Balalan Süper Lig hedefi ile başlanan sezonun ilk maçı için pazar günü Çorum’a geldi. Amedspor maçı için tribündekini yerini almadan önce gazetimizi ziyaret eden Mehmet Balalan Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk ile sohbet etti.

Balalan Çorum isminin olduğu her yerde olmaya devam edeceğini ve memleket olarak Süper Lig heyecanını hep birlikte yaşayacaklarına inandığını söyledi.