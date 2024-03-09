Amatör futbolda bugün ve yarın oynanacak 1. Amatör Küme, U 13 ve U 17 grup maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 13 LİGİ: Gençlerbirliği- İl Özel İdarespor: Ömer Bingöl, Vefaspor- Devanespor: Serhat Doğan. Hattuşaspor- Çorum Anadolu FK: Emrecan Arslan. HE Kültürspor- Osmancık Kandiberspor: Mertcan Öğreten. Alaca Belediyespor- 1907 Gençlikspor: Emrecan Arslan. Ahlatcı Çorum FK- İskilipgücüspor: Fatih Koçak. Mimar Sinanspor- Sungurlu Belediyespor: Uğur Koçak.

U 17 LİGİ: HE Kültürspor- Mimar Sinanspor: Muammer Tekmen, Özkan Dağ, Bahar Çakıcı. Alaca Belediyespor- Gençlerbirliği: Sefa Kabak, Erdal Uncuer, Nezgidar Abukan. Buharaspor- İskilipgücüspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Ömür Soytemiz, Sultan Sol. Sungurluspor- Osmancıkgücüspor: Ramazan Boyraz, Mertcan Öğreten, Atahan Demir.

2. AMATÖR KÜME: Buharaspor- Düvenci Belediyespor: Mehmet Samet Ünal, Ömer Bingöl, Bahar Çakıcı. Alacagücüspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Serhat Doğan, Özkan Dağ, Emrecan Arslan.