Amatör futbolun çehresini değiştirecek önemli yenilikler hayata geçiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşleri Başkanı Selçuk Azeri, yeni sezon öncesi tüm statülerin baştan sona güncellendiğini ve artık kitapçık sisteminden vazgeçilerek her yaş grubu ve lig seviyesi için ayrı ve detaylı statüler hazırlandığını açıkladı. Bu değişiklikler içinde kulüpleri zorlayacak olan liglere katılacak her kulübün 2500 lira katılım ücreti ödemesi oldu. Bunla birlikte alt yapı ligleri 14’de birleştirildi ve U 17 ile U 18 kategorileri birleştirildi.

Yeni sezon için öne Ççıkan Ddeğişiklikler : Süper Amatör Lig: 2005 doğumlu oyuncular için kontenjan uygulanacak. 1. Amatör Lig: 2007 doğumlu oyuncular için kontenjan getirildi. 2. Amatör Lig: 2001-2010 arası doğumlu oyuncular serbest, 2001 ve üstü yaş grubundan ise 3 kontenjan oyuncuya izin verilecek.

Altyapı Ligleri: U14 Ligi tek kategori altında toplanacak. U17 ve U18 ligleri birleştirildi. Yapısal ve Dijital Yenilikler Yerel lig katılım ücreti: 2.500 TL olarak belirlendi. Dijital sisteme geçiş süreci başlatıldı. Altyapı maçlarında sahada mutlaka bir antrenör ve yönetici bulunması zorunlu hale geldi. Esame listeleri artık cep telefonu üzerinden dijital ortamda girilecek.

Bu değişikliklerle birlikte hem kulüplerin yükü hafifletilmesi hem de daha şeffaf ve sürdürülebilir bir amatör futbol yapısı oluşturulması hedefleniyor.

Kulüplere vize

ve aidat uyarısı

Çorum Amatör Kulüpleri Federasyonu kulüpleri kulüp vize ve aidat ödemeleri için uyardı.

2025-2026 Futbol Sezonu Lige katılım belgelerinin en geç 22 Ağustos 2025 tarihi mesai bitimine kadar Çorum Futbol İl Temsilciliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Katılım Evrakları;-Karar Defterine Alınacak Kararlar - Ek 5 -Katılım Formu - Taahütname -Dijital Lisans Taahhütnamesi-Dijital Lisans Taahütnamesi-Katılım Formu Spor Kulübü Bilgi FormuNot: Belgeler bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. El yazısı ile doldurulan evraklar kabul olmayacak.

Kulüplerin TFF tarafından verilen İBAN numaralarına 2500 TL. Açıklama kısmına kulüp tescil kodu ve kulüp adı kesinlikle yazılacak, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Aidatı 3.500 TLIBAN No: TR81 0006 2000 0460 0006 294 07 Açıklama kısmına Kulüp İsmi 2025 Yılı Aidatı

İlk kez lisans çıkartan 2004 ve daha küçük doğumluların (Filiz) Lisan Bedeli 150.TLb)İlk kez lisans çıkartan 2000-2003 yılları arası doğumluların (Filiz) Lisans Bedeli 4.000.TLc)İlk kez lisans çıkartan 1999 ve daha büyük doğumluların (Filiz) Lisans Bedeli 10.000.TLd)

Lisans Vize Bedeli 150.TL Kayıp Lisans bedeli, yönetici antrenör giriş kartı ücreti: 250 lira.