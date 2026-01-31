Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Futbol Federasyonu’nun Amatör ligler statüsünde önemli değişikliklere gittiğini belirterek ilimiz amatör kulüplerini bu konuda uyardı.

Ayan yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘Statünün bazı maddelerinde düzenleme yapıldı.

Alınan karar kapsamında Yerel Amatör Ligler Statüsü’nün 6. maddesine iki yeni fıkra eklendi. Buna göre; kulüpler, aynı sezon içerisinde futbolcu, yönetici ve masör adına yalnızca tek bir görev için lisans ve saha içi giriş kartı çıkarabilecek. Ayrıca sezon içinde yönetici olarak saha içi giriş kartı alan kişilerin, daha sonra antrenör kursunu tamamlayıp diploma almaları halinde antrenör saha içi giriş kartı alabilmelerine imkân tanındı.

Statü değişikliği kapsamında 23. maddenin 2 ve 3. fıkraları da yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle Yerel 2. Amatör Lig müsabakalarında 2000–2010 doğumlu futbolcuların oynayabileceği hükme bağlandı.

Aynı ligde 1999 ve daha önce doğmuş futbolculardan ise en fazla 3 kişinin müsabaka isim listesine yazılabileceği ve sahada görev alabileceği belirtildi.

Söz konusu statü değişiklikleri, 26 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi olan tff.org üzerinden yayımlanarak yürürlüğe girdi.