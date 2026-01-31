Gelişim Liginde Çorum FK bugün U 16 ve u 17 takımları Gençlerbirliği deplasmanında mücadele ederken U 14 ve U 15 takımları ise yarın evlinde Kastamonuspor ile karşılaşacak.

Bugün Gölbaşı Sentetik sahada saat 12’de oynanacak ilk maçta Gençlerbirliği ile Çorum FK U 16 takımları karşılaşacak.

Gençlerbirliği takımı namağlup 12 maçta 11 galibiyet ve bir beraberlik ile 34 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise 15 puanla yedinci sırada bulunuyor,

Bu maçın ardından saat 14’de aynı sahada ise iki takımın U 17 kadroları karşılaşacak. Çorum FK takımı 12 maçta topladığı 27 puanla lider durumda bulunurken Gençlerbirliği ise 20 puanla beşinci sırada yer alıyor. Çorum FK liderliğini devam ettirmek Gençlerbirliği ise zirveye tutunmak için maçı kazanmak istiyor.

Yarın saat 11’de Nazmi Avluca sahasında oynanacak ilk maçta Çorum FK ile Kastamonuspor U 14 kadroları mücadele edecek.

Çorum FK 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik ile39 puanla lider durumda bulunurken konuk Kastamonuspor ise 29 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Çorum FK bu maçı kazanarak rakibi ile puan farkını açmak istiyor. Bu maçta Serhat Doğan düdük çalacak yardımcılıklarını ise Mahmutcan Doğan ve Merve Kızılmaya yapacak.

Bu maçın ardından saat 13’de oynanacak maçta ise iki takım U 15 kadroları karşılaşacak.

Çorum FK 11 maçta topladığı 33 puanla ikinci sırada yer alırken konuk Kastamonuspor ise 27 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Maçı Muammer Tekmen yönetecek yardımcılıklarını ise Mahmutcan Doğan ve Merve Kızılkaya yapacak.