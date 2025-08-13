Arca Çorum FK ligdeki ilk deplasman maçında cumartesi akşamı Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sezona evinde Amedspor’u yenerek moralli başlayan kırmızı siyahlılar pazartesi gününü doksan dakika oynayanlar yenileme çalışması diğerlerinin ise normal antrenman programında başladı. İzin yapmadan dün akşam saat 18’de tesis küçük sahasında yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Sakatlıkları bulunan kaleci Sehiç ve Geraldo ise belli bölümü takım ile birlikte yaparken belli bölümünde ise özel programda çalıştılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alan oyunu devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise kaleli oyun oynatan Teknik Heyet bu bölümde takımın topa sahip olmasına yönelik özel bir program uyguladı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.