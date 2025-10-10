Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’de Mehmet Altıparmak’tan boşalan teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Amedspor’umuza hoş geldin Sinan Kaloğlu. Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Kaloğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor kendisine ve ekibine Amedspor’umuzla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz’’ denildi.