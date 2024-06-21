1. Lig’de mücadele edecek olan Amedspor, geçtiğimiz sezon Hull City forması giyen 27 yaşındaki İskoçyalı başarılı orta saha oyuncusu Greg Docherty ve 28 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ile anlaşmaya vardı.

Alt Ligler’in haberine göre, Greg Docherty yarın İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Adama Traore

Greg Docherty geçtiğimiz sezon İngiltere’nin Hull City takımında 15 maça çıktı.

Adama Traore ise, 25 maçta çıkarken 2 de gol kaydetti. Ayrıca Traore geçtiğimiz senelerde Hatayspor forması giymişti.