U 16 Play Off’daşampiyonluk son maça kaldı. Son maçlarını kazanan iki takım AnadoluFK ile Mimar Sinan takımları son maçta şampiyonu belirleyecek.

Play-off beşinci hafta maçlarında Çorum Anadolu FK, Çorumspor önünde 2-0 galip gelerek 13 puanla liderliği sürdürdü.

Mimar Sinanspor ise ligin ilk yarısında 1-0 yenildiği Vefa Gençlikspor önünde 2-0 galip gelerek hem rakibinden rövanşı aldı hem de şampiyonluk umudunu son maça taşıdı.

Final Grubunda altıncı ve son hafta maçları 28 Aralık cumartesi günü oynanacak. Ç

orumspor ile Vefa Gençlikspor maçının ardından saat 14’de şampiyonluğun iki adayı karşılaşacak.

13 puanlı Anadolu FK ile 10 puanlı Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

Bu maçta Anadolu FK’ya beraberlik yetiyor. Mimar Sinan’ın şampiyonluk için kazanmaktan başka şansı yok. Ligin ilk yarısındaki maç berabere bittiği için Mimar Sinan puan eşitliği halinde ikili averaj üstünlüğü ile şampiyon olacak.