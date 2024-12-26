Atatürk’ün Ankara’ya gelişi nedeni ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu dün yapıldı.

Fuar Alanı koşu pistinde yapılan yarışmalara ilgi hayli az oldu. Küçük, Yıldız, Genç, Büyük, Veteran ve Özel Sporcular kadın ve erkeklerde yapılan yarışmalarda 36 kadın 23 erkek toplam 59 sporcu mücadele etti.

Yapılan yarışlar sonunda Bayan Özel Sporcularda Fadile Güler birinci Elif Nur Topakkaya ikinci Yasemin Sarı üçüncü Melike Araman üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Mehmet Can Düz birinci Fırat Abay ikinci Osman Demir üçüncü Seyfullah Yalçın ise dördüncü oldu.

800 metre küçük bayanlarda Elanur Ergani birinci Zehra Şengül ikinci Erva Ağın üçüncü Öykü Çetin ise dördüncü oldu.

Küçük erkeklerde ise Emir Efe Yanar birinci Çınar Kurt ikinci Burak Aktaş üçüncü Süleyman Yayla dördüncü oldu.

1000 metre yıldız bayanlarda Buse Çorlu birinci Rabia Sarmaşık ikinci Hiranur Saraç üçüncü Asya İpek ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Hıdır Aybak İbiş birinci Baran Güneş ise ikinci oldu.

1500 metre genç bayanlarda Aleyna Oksak birinci, Hayrunisa Aksoycuk ikinci Nilsu Şahin üçüncü Sibel Çiçek ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Aykut Köstek birinci, Mustafa Güler ikinci Ömer Akın Fındık üçüncü Hamza Uçak dördüncü oldu. 1

500 metre büyük bayanlarda Özlem Aköz rakipsiz birinci oldu. 2000 metre veteran bayanlarda Gülser Çetin rakipsiz birinci olurken erkeklerde ise Hakan Çelik birinci Muhittin Demir ikinci Aytaç Taşaner ise üçüncü oldu.

Yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.