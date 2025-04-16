Anadolu Kaplanı olarak anılan Çorum, ihracattaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Havaalanı ve hızlı treni bulunmayan kentte son yıllardaki ihracat artışı dikkat çekiyor.

Ekonomik verileri ile bir çok büyükşehirleri bile geride bırakan Anadolu2nu parlayan yıldızı Çorum, Mart ayında da ihracat rekoru kırdı.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, 2025 yılı Mart ayında Çorum, ihracat sıralamasında 450 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılın aynı ayına göre, ihracatını %18,48 oranında artırarak, genel ihracat sırasında 12. sırada yer aldı.

2024 Mart ve 2025 Mart ayları kıyaslandığında, 70 milyon dolarlık artış ile ihracatını en fazla artıran altıncı il Çorum oldu.

Bu başarı, Çorum’un Mart ayında TR-83 Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan il olarak 1. sırada yer almasını sağladı.