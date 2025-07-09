Anahtar Parti(A Parti) Çorum İl Teşkilatı Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, yaptığı açıklamada, “Bugün burada farklı tatları bir araya getirerek aşureyi nasıl bir lezzet haline getiriyorsak, toplum olarak da farklılıklarımızla bir araya gelerek güçlü bir bütün olabiliyoruz. Bu dayanışma geleneğini sürdürmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Etkinlik boyunca parti gönüllüleri ve teşkilat üyeleri, vatandaşlarla birebir ilgilenerek aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.