Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, yasadışı sanal bahis ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Genç neslin yasa dışı bahis ile hedef alındığını belirten Müstet, yasa dışı dijital bahis ağlarının genç nesli hedef aldığını ve devletin bu tabloyu izlemekle yetindiğini söyledi.

‘HALK SAĞLIĞI VE ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR’

“Türkiye’nin en büyük sessiz krizlerinden biri sanal kumardır” diyen Nurullah Müstet, açıklamasında, “Bu artık yalnızca bir ahlak meselesi değil. Bu, ekonomik istikrarı, aile düzenini ve gençliğin geleceğini hedef alan çok katmanlı bir dijital yıkımdır. Bu bir halk sağlığı ve ulusal güvenlik meselesidir” dedi.

‘GENÇLERİN YÜZDE 80’İ SANAL KUMARLA KARŞILAŞMIŞ DURUMDA’

Türkiye’de sanal kumarın ulaştığı boyutu özetleyen Müstet, “Bu artık yalnızca bir ahlak meselesi değil. Bu, ekonomik istikrarı, aile düzenini ve gençliğin geleceğini hedef alan çok katmanlı bir dijital yıkımdır. Bu bir halk sağlığı ve ulusal güvenlik meselesidir. Gençlerin %80’i sanal kumarla karşılaşmış durumda. Yasa dışı kumar piyasası 2024 itibarıyla 50 milyar doları aştı. BTK, sadece 2023 yılında 160 bin yasa dışı bahis sitesini engelledi. YEDAM’a başvuran bağımlıların %37’si kumar nedeniyle destek aldı. Başvuranların %53’ü evli, ortalama yaş 34, bağımlılık yaşı ise 10’lu yaşlara kadar düştü. Organize suç örgütlerinin yönettiği bu dijital bataklık, artık toplumun her hücresine sızmış durumda” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin OECD ülkelerine kıyasla daha dezavantajlı olduğunu vurgulayan Müstet, “ABD ve İngiltere gibi ülkelerde kumar yasaldır ama sıkı şekilde regüle edilir. Bizde ise yasak ama kontrolsüz. Aradaki farkı suç örgütleri kapatıyor. Türkiye’yi 99 ülkeden yayın yapan yasa dışı bahis siteleri hedef alıyor. Kripto para, sosyal medya ve mobil oyunlar üzerinden çocuklarımıza kadar ulaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Hükümete 5 maddelik acil eylem planı çağrısında bulunan Müstet, şunları söyledi: “Kripto parayla kumar finansmanına karşı özel yasal düzenleme, oyunculara yönelik idari cezaların caydırıcı hâle getirilmesi, BTK’nın denetim kapasitesinin yapay zekâ ile güçlendirilmesi, sosyal medya ve mobil uygulama marketlerinde kumar içeriklerinin engellenmesi, tüm yurtta “Kumarla Mücadele Ulusal Farkındalık Kampanyası” başlatılması gerekiyor. Sayın iktidar, gençliğimizi kaybediyoruz. Her geçen gün binlerce çocuk, bir tuşla bu dijital bataklığa sürükleniyor. Artık susmak, suç ortağı olmaktır.”

Anahtar Parti’nin yasa dışı kumarla mücadeleyi yalnızca sosyal ve teknik önlemlerle değil, caydırıcı hukuk reformlarıyla yürüteceğini dile getiren Müstet, açıklamasını şöyle tamamladı:

YASA DIŞI BAHİS KANUNU GÜNCELLENECEK

7258 sayılı yasa yeniden yazılacak. Oynayana değil, oynatana odaklı ceza sistemi getirilecek. Cezaların alt sınırı artırılacak, hapis cezaları ertelenemez olacak.

KRİPTO İLE KUMAR FİNANSMANINA ENGEL

Kripto para ile bahis finansmanına yasal yasak getirilecek. MASAK ve BDDK’nın yetkileri genişletilecek, şüpheli işlemlere anında müdahale edilecek.

ÇOCUKLARI HEDEF ALANLARA AĞIR CEZALAR

Gençleri kumara teşvik edenlere, çocuk istismarı kapsamında hapis cezası verilecek.

GİZLİ REKLAMLARA CEZA

Influencer, yayıncı ve fenomenler eliyle yapılan “örtülü kumar reklamları” doğrudan suç sayılacak. İçerik yayımlayan platformlara yüksek idari para cezası ve yayın engeli uygulanacak.

ELDE EDİLEN TÜM GELİRE EL KONULACAK

Suçtan elde edilen mal varlıkları, kripto hesaplar dâhil tamamen kamuya geçirilerek bağımlılık tedavisine aktarılacak.

ULUSLARARASI HUKUKİ İŞBİRLİĞİ KURULACAK

Malta, Curaçao, KKTC gibi merkezlerle diplomatik girişimler başlatılacak. Europol ve Interpol ile ortak takip ve iade süreçleri işletilecek.

KUMARLA MÜCADELE KAMU AVUKATLIĞI” SİSTEMİ KURULACAK

Mağdurlara ve ailelerine ücretsiz hukuki destek sağlanacak.

Ey gençler! Hayatınız bir kupon kadar değersiz değil. Ey anneler, babalar! Evlatlarınızı dijital bataktan birlikte çıkaralım. Anahtar Parti olarak sizlere söz veriyoruz: Emek veren bir toplum, üreten bir ekonomi ve güvenli bir dijital kültür inşa edeceğiz. Anahtar sizde. Anahtar bizde. Anahtar Türkiye’nin geleceğidir.”