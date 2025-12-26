Ali Fatih Göktuğ’un geçtiğimiz hafta görevinden istifa etmesinin ardından Anahtar Parti(A Parti) Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Algır atandı.

Atama nedeniyle dün parti binasında Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet ve partililerin katılımıyla program düzenlendi.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, programda yaptığı konuşmada, “Mehmet Başkanımıza güvenim tamdır. Kendisinin; bilgi birikimi, kararlı duruşu ve teşkilatçılık tecrübesiyle Merkez ilçemizde partimizi en güçlü şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Tüm ilçe başkanlarımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza ve aynı hedefe kilitlenmiş şekilde Çorum’umuza hizmet etmek için canla başla çalışacağız.

Teşkilatlarımız arasındaki uyum ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirerek; milletimizin beklentilerine cevap veren, sahada olan, çözüm üreten bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bu görevlendirmenin Merkez ilçemize, teşkilatımıza ve davamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.