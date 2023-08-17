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Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye finallerinde Çorum serbest stilde bir altın üç gümüş madalya ile takım halinde ikinciliği kazanırken grekoromen stilde ise iki bronz madalya kazandı.

12-15 Ağustos tarihlerinde Kırşehir’de yapılan Analig güreş Türkiye finallerinde serbest stilde İl Milli Eğitimspor kulübünden Berat Veli Körpeş gruplardaki başarısını burda da sürdürdü ve tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Erzincan’dan Emirhan Murat Erzincan’ı yenerek sıkletinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu

Aynı kulüpten 62 kiloda Ali Yağlı, 75 kiloda Faruk Özdemir ve 85 kiloda ise Yusuf Karakaş sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Çorum İl Milli Eğitimspor takımı kazandığı bir altın üç bronz madalya ile takı sıralamasında ikinci olarak kürsüye çıkmayı başardı. Takım sıralamasında Kocaeli topladığı 163 puanla açık ara birinciliği kazanırken Çorum ve Balıkesir ise 92’şer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar.

Grekoromen stilde ise Çorum Belediyespor güreşçilerinden 44 kiloda Batuhan Kayar ve 75 kiloda Yiğithan Alaca ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Grekomende Trabzon 131 puanla birinci Kocaeli 114 puanla ikinci olurken Çorum 50 puanla onuncu sırada yer aldı.