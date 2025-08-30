İzmir’de yapılan Analig Türkiye finallerinde Çorum kızları çeyrek final maçında Mersin’i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve kürsüye çıkmayı garantiledi.

25 Ağustos’ta başlayan Analig Türkiye Voleybol finallerinde Kafile Başkanlığını Serkan Karaman antrenörlüklerini ise Derya Karaman ve Haluk Doğan’ın yaptığı Çorum takımı, Asiye Sırçalı, Ela Atıcı, Hülya Sağlam, Zeynep Meryem Yağlı, Sena Kiraz, Zehra Kiraz, Güler Bulut, İrem Ceylan, Nazlı Aygül, Elif Zümra Batı, Berfin Su Özenç, Elvan Nur Turan, Zülfiye Zeynep Çadır’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Grubunda ilk maçında Eskişehir’i 3-0, ikinci maçında Çankırı’yı 3-1 ve son maçında da Diyarbakır’ı 3-0 yenen Çorum kız takımı grup birincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda dün Mersin takımı ile karşılaşan Çorum’un minik sultanları rakibi önünde ilk sette zorlansa da 25-21’lik skorla galip gelerek 1-0 öne geçti. Bu seti almanın verdiği moralle oyunda kontrolü eline geçiren temsilcimiz ikinci seti 25-10 gibi açık farklı kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette Mersin’in maça ortak olma isteğine izin vermeyen Çorum takımı bu seti de 25-18 alarak 3-0’lık galibiyet ile finale yükseldi,.

Çorum kız takımı bugün saat 11’de aynı spor salonunda Antalya ile finale yükselmek için karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım yarın şampiyonluk kaybeden ise üçüncülük dördüncülük maçına çıkacak.