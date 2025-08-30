Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Arca Çorum FK’da Başkan değişikliği sonrası hem eski başkan Oğuzhan Yalçın’a teşekkür etti, hem de yeni başkan Baran Korkmazoğlu’nu tebrik etti.

Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Balkar İnşaat & Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık tarafından hisseleri devralınan, şehrimizin gururu Arca Çorum Futbol Kulübü'müzde, ikinci başkanlık görevini yürütürken başkanlığa getirilen Baran Korkmazoğlu ve yönetimini tebrik ediyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden Oğuzhan Yalçın'a ise şimdiye kadarki üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Çorum FK’da yaşanan bu yönetim değişikliği, kulüp çevrelerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanırken, Belediye Başkanı Aşgın’ın mesajı da birlik ve destek vurgusu taşıdı.