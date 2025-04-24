Ahlatcı Çorum FK pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları süren Kadir Seven Durel Avounou dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra fiziksel yükleme hareketleri ile devam etti.

Oldukça tempolu geçen bu çalışmada Teknik Direktör Tuncay Şanlı takımın fiziksel gücünü artırmaya yönelik bu çalışmanın ardından ise üç takımlı oyun oynattı. İki takım yarı sahada maç yaparken diğer takım koşu yaptı.

Gol yiyen takımın çıktığı antrenmanda futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.