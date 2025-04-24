Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran dün ziyaret ettiği Çorum FK antrenmanında Başkan Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile görüştü.

Beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile birlikte Çorum FK antrenmanını ziyaret eden Mustafa Demirkıran futbolculara yaptığı konuşmada ligin son üç maçında play-off yolunda çok kritik olduğunu belirterek bu zorlu maçlarda başarılar diledi ve şehir olarak her zaman olduğu gibi yanlarında olduklarını söyledi.

Demirkıran konuşmanın ardından Başkan Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve ligin kalan maçlarında başarılar diledi.