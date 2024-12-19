Ankaragücü’nde yönetim karıştı.

Başkan Yardımcısı Levent Onuk kongre kararı almak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtirken Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel ise can güvenliği olmadığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Pazar günü Çorum FK ile karşılaşacak olan Ankaragücü’nde evinde alınan Manisa FK maçının ardından sular durulmuyor. Sportif Direktör ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Kenan Kocak ilede ayrılık haberleri çıktı ancak yönetim tarafından doğrulanmadı.

Son olarak ise Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel ise can güvenliği olmadığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ankaragücü Başkan Yardımcısı Levent Onuk sorular üzerine yaptığı kısa açıklamalarda Teknik Direktör Kenan Koçak ile yola devam edeceklerini yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Kongre kararı almak igibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Onuk ‘Bazıları işin şovunda sosyal medyadan şov peşindeler. Kadromuzda eksik bölgeler var başkanımız transfer yasağını kaldıracağız derse kaldırırız sorun yok.

Efkan’a neden bu kadar takıntı var anlamıyorum. Takımdaki en iyi istatistikler Efkan’da. Efkan’ı savunmuyorum ama tek sorun oymuş gibi davranılıyor mesala Bajiç hiç eleştirilmiyor’ dedi.

Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel ise can güvenliği kalmadığı için görevinden istifa ettiğini ve hakkını helal etmediğini söyledi. Geçgel açıklamasında şunları söyledi:

Geçgel açıklamasında şunları söyledi: ‘Futbol Şube Sorumlusu olarak önümde iki yol vardı, devre arası ya pahalı transfer yapacaktım ya da ekonomiyi koruyarak şampiyonluğu ikinci plana atacaktım. Pahalı transferler yapsak takım şampiyon olurdu ama bu sefer de yine küme düşerdi, ekonomik olarak çökerdik.

Bu kulübün geliri yok, bütün parayı ben ve İsmail Mert Fırat veriyoruz. İsmail Mert Fırat bu kulübe 2 milyar TL para harcadı, ben de geçen sezon yasak kalksın diye verdiğim 1 milyon Euro'yu geri istedim onun dışında bu kulübe verdiğim tüm paraları bağışlıyorum, geri istemeyeceğim.

Bolu’da maçı kazanıyoruz taraftar başkana saldırıyor, ben mütevazi adamım şoförüm bile yok. Can güvenliğim yok, o yüzden görevi bırakıyorum.

Sahada oynamayan ruhsuz futbolcular yüzünden biz küfür yiyoruz. Oyuncularla toplantı yaptım yüzlerine size hakkımı helal etmiyorum dedim. Özellikle Efkan, Tolga, Mert Çetin, Alper ve Saponara’ya çok kızgınım. Çok düşük kapasite ile oynuyorlar, cezasını biz çekiyoruz.