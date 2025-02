AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi önceki gün yapıldı.

Kongrede başkanlığa hemşehrimiz Aysel Koçak Akgül seçildi.

AK Parti Genel Merkez Kongre Binası'nda düzenlenen AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Ardından ise gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkan adayı Aysel Koçak Akgül kongrede yaptığı konuşmada, bir bayrak değişimine şahit olduklarını belirtti.

Bu davanın "bayrak değişimi" olduğunun altını çizen Akgül, "AK kadınlar yeri geldiğinde anne şefkatiyle, yeri geldiğinde mücadele kadını azmiyle çalışan, yorulmak bilmeyen, yılmadan yoluna devam eden büyük ailedir” dedi.

Bugün yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Akgül, AK kadınlar olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletle omuz omuza yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Akgül, Ankara'nın her sokağında, her hanesinde, her gönlünde olmaya devam edeceklerini belirterek, daha fazla kadını siyasette aktif hale getirmek için mücadele edeceklerini, gönüllere dokunarak hizmet siyasetini daha da güçlendireceklerini ifade etti.

AK Parti'nin vizyonunu, kadınların emeği ve azmiyle daha ileriye taşıyacaklarını anlatan Akgül, "Kadın kolları olarak bizler her zaman teşkilatımızın en güçlü savunucuları olmaya, en önde sarf etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Aysel Koçak Akgül, AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanlığına seçildi. (Haber Merkezi)