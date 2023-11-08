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Çorum-İskilip yolu Danaderesi mevkiinde yaşanan feci kazada hayatını kaybeden anne Zeliha Kula (63) ve oğlu Süleyman Kula, Oğuzlar’ın Kayı Köyü’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, köy mezarlığına defnedildi.

SEVENLERİ SEL OLUP AKTI

Acı kazayı duyan herkes, adeta sel olup akarak, anne ve oğlunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

YÜREKLER PARÇALANDI

Ömürünü adadığı evladı ile birlikte, fani dünyadan ayrılan Zeliha Kula’nın ve evladı Süleyman Kula’nın tabutları peşpeşe taşınırken, ortaya çıkan acı tablo yürekleri dağladı.

YANYANA DEFNEDİLDİLER

Dua ve gözyaşlarıyla uğurlanan anne ve oğlu, köy mezarlığında da birbirinden ayrılmayıp, yanyana toprağa verildi.