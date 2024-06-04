Antalya-19 Platformu mayıs ayı buluşmasını gerçekleştirdi.

Atatürk Parkında bulunan Hayal Kahvesinde düzenlenen programda konuşan platform başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, “Antalya 19 Platformu, Antalya’ya toplumsal, kültürel ve akademik katkı sağlamak ve kadim Çorum kültürünü güzel Antalya'mızla buluşturmak ve paylaşmak üzere kurulmuş, toplumsal duyarlılıkları olan bağımsız ve herkese eşit yakınlıkta olan “siyaset üstü” bir gönüllüler oluşumudur. Antalya’da yaşayan 27 binin üzerinde Çorumlu bulunmaktadır. Hep birlikte güzel Antalya'ya hizmet vermek ve katkıda bulunmaktayız. Bir Orta Karadeniz şehri olan Çorum, bulunduğu bölgenin önemli tarımsal ve ileri sanayi kenti haline gelmiştir. Bu veri Antalya başta olmak üzere ortak çalışmalar yapmak bakımından önemlidir. Çorum Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın Antalyalı olması her iki il arasındaki etkileşimin artmasına ve deneyim paylaşımına olumlu etkiler yapacağına inanıyoruz. Özellikle Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, yerel yönetim, üniversiteler, kalkınma ajansları, Ticaret Borsaları ve ticaret-sanayi odası yönetimleriyle etkili iletişim kurmak bakımından önemlidir. Antalya ve Çorum yöresel mutfak ve kültürel değerler bakımından çok zengin illerimizdir. Bir fırsat alanı olarak Antalya’nın özellikle yöresel ürünler alanında bir marka haline gelen ve yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve coğrafi işaretler alanında önemli işlevler üstlenen Yörex etkinliklerinde ve diğer kültürel, sanatsal, akademik ve sportif etkinliklerde Çorum'un daha etkili temsili önemlidir. Bu çerçevede Çorum'un sahip olduğu değerler üzerinden tanıtılması yönünde inisiyatif geliştirmek istiyoruz. Yine Çorum'un çok zengin olan mutfak kültürünün Antalyalılarla buluşturulması, Antalya mutfak kültürünün ise Çorum'da deneyimlenmesine yönelik festival ve diğer etkinliklere katılımların ve etkileşimin önemli olacağına inanıyoruz. Uluslararası ilişkiler kapsamında Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere Antalya’da kurulu bulunan 5 üniversitedeki öğrencilere yönelik olarak destekleyici etkinlikler yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya Karadenizliler Derneği ile birlikte Afro-Antalya Futbol Turnuvasını destekleyerek öğrencilerle birlikte etkinlikte bir araya geldik.

Antalya ve Çorum illerimiz tarihsel derinlik bakımından en şanslı iller arasında yer alıyor. Özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminden kalan önemli tarihi eserlere sahip bulunuyor, bu zenginliğin birlikte çalışmak bakımından da büyük avantajlar saplayacağı açıktır. Örneğin bu kapsamda ilk yapılacak işler arasında Antalya'nın tanınırlığı en yüksek yerleşim alanlarından olan Kaleiçi restorasyon ve renovasyon deneyiminden Çorum'un yararlanmasını sağlamak yer alıyor ve bu çerçevede alanda Antalya’nın engin deneyimini Çorum’a taşınmasına katkı sağlamak istiyoruz.

Çorum’u anlatan, tanıtan ve Antalya ile ortak yönlerini öne çıkaran medya araçları üretmeye dönük çalışmaları da yapmaya başlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.