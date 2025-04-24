Hafta sonu Ankaragücü ile zorlu maça çıkacak Ahlatcı Çorum FK dün yaptığı antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.

Kutlama törenine Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdünü Feyyaz Velidedeoğlu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı da katıldılar.

Kulüp sosyal medyahesabından yapılan paylaşımda ‘Ulusal Egemenliğimizin 105. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, sesimiz her zamankinden daha güçlü. Barışın, sevginin ve umudun temsilcisi çocuklarımızla aydınlık yarınlara yürüyoruz. Bugünü onurlandıran; Kulüp Başkanımız Oğuzhan Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ferhat Arıcı’ya, futbolcularımızı ve teknik ekibimizi ziyaretleri için teşekkür ederiz.