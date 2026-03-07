Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2025–2026 yılı faaliyet takviminde yer alan World Para Swimming World Series Lignano, 8–16 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Lignano Sabbiadoro kentinde yapılacak.

Söz konusu uluslararası organizasyona, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından oluşturulan Para Yüzme Dünya Serisi İtalya 2026 Milli Takım kafilesi kapsamında; TED Çorum Koleji Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Çetin Koçak da yer alarak ülkemizi temsil edecek.

Dünya Para Yüzme takviminde önemli bir yere sahip olan bu organizasyonda mücadele edecek milli sporcularımızın, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar elde etmeleri hedeflenmektedir. Milli takım antrenörü Çetin Koçak’ın yer aldığı kafile, uluslararası arenada Türk bayrağını gururla dalgalandırmak için mücadele edecek.

Milli takım kafilesinde ayrıca önemli başarılara imza atmış sporcular yer alıyor. 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazanan ve Avrupa ikinciliği bulunan Sevilay Öztürk, Singapur’da düzenlenen son Dünya Şampiyonası’nda 5 kez dünya şampiyonu olan rekortmen Defne Kurt, Avrupa Gençler üçüncüsü Ebrar Bilge,Avrupa Gençler ikincisi Esra Yüce veAvrupa Gençler ikincisi Baran Doruk Şimşek gibi başarılı isimler de milli takım kafilesinde yer alarak ülkemiz adına kulaç atacak ve milli marşımızı okutmak için mücadele edecekler.