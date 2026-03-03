İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ulaştepe Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan Fazlalar Konağı’nın restore edilerek butik otele dönüştürülmesine yönelik projenin kabul edildiğini açıkladı.

Başkan Çizikci, projenin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından onaylandığını, ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı yatırım programına alınarak Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla sürecin resmiyet kazandığını belirtti.

DOKAP İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Çizikci, Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kemal Çarkacı ile birlikte DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin’i ziyaret ederek proje sözleşmesini imzaladıklarını ifade etti.

TARİHİ MİRAS KORUNACAK

Fazlalar Konağı’nın aslına uygun şekilde restore edilerek butik otele dönüştürüleceğini vurgulayan Çizikci, projenin hem tarihi mirası koruma hem de ilçenin turizm potansiyelini artırma hedefi taşıdığını kaydetti.

Çizikci, sürece katkı sunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ile AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.