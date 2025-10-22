Ticari taşımacılık yapan araçlarda kamera zorunluluğu için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026'dan itibaren taksi, minibüs, otobüs ve servislerde kamera takmayanlar ceza alacak ve araç muayenesinden geçemeyecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında ticari araçlarda zorunlu hale getirilen kamera sistemi için kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarında kamera bulunmayanlar hem cezayla karşılaşacak hem de araç muayenesinden geçemeyecek.

19 AĞUSTOS 2025'TE YAYIMLANMIŞTI

19 Ağustos 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları, taksiler ve dolmuşlar kamera, takip sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonuyla donatılmak zorunda olacak.

TAKVİM BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre kamera zorunluluğu kademeli olarak yürürlüğe girecek:

2025–2023 model araçlar: 1 Ocak 2026

2022–2018 model araçlar: 1 Ocak 2027

2017 ve öncesi modeller: 1 Ocak 2028

Yaklaşık 2 ay sonra, yani 2026 yılının başında ticari taşımacılık yapan araçlarda kamera takılı olması zorunlu hale gelecek. Bu şartı sağlamayan araçlar araç muayenesinden geçemeyecek.

KAMERA SİSTEMLERİ 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Piyasada bulunan araç içi kamera sistemlerinin fiyatları 2 bin TL'den başlıyor. Özelliklerine göre fiyatlar değişirken, gece görüşlü ve yüksek çözünürlüklü modellerin maliyeti daha yüksek olabiliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, sürücülerin kamera sistemini yalnızca cezadan kaçmak için değil, trafik güvenliği ve olası anlaşmazlıklarda delil oluşturma amacıyla da kullanmaları gerektiğini belirtiyor. Kamera sistemlerinin, sürücüleri hem yasal hem de güvenlik açısından koruyan önemli bir önlem olduğu vurgulanıyor.