İsmet Koçak hayatını kaybetti İsmet Koçak hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 3-10 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılık, 1 yağma ve 1 cinsel suçlar olmak üzere, toplamda 28 şahıs yakalandı.

Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahsın tamamı da bulundu. (Haber Merkezi)

Editör: Çorum Hakimiyet