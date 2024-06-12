İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 3-10 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılık, 1 yağma ve 1 cinsel suçlar olmak üzere, toplamda 28 şahıs yakalandı.

Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahsın tamamı da bulundu. (Haber Merkezi)