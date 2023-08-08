Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı olan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslar bulundu.

31 Temmuz – 07 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı olan 31 şahıs yakalanırken, 4’ü kadın, 3’ü erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaat bulunan 4 kadın ve 2 erkek şahıs ekipler tarafından bulundu.