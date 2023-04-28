FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Çöplü Arastası’ndaki ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Arasta esnafının ticari faaliyetlerden en az şekilde etkilenmesi için arasta içerisindeki altyapı çalışmaları akşam saatlerinden sonra da devam ediyor.

Çorum Beleidyesi, Çöplü arastasında geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında arastanın altyapını da yeniliyor.

Arasta'nın bütün altyapısını yeniden baştan yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, akşam saatlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Aşgın; "Tarihi Çöplü Arastamızda devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız kapsamında arastamızın altyapısını da sıfırdan yaparak tarihi ayağa kaldırıyoruz." dedi

Proje kapsamında bir yandan cephe sağlıklaştırma çalışmaları devam ederken, arasta içerisindeki içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesini yenilenirken, elektrik hattı yer altına alınıyor ve arastaya doğalzgaz hattı da döşeniyor.

Yaklaşık 16 milyona mal olacak Çöplü Arastası 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile arastanın hem alt hem de üst yapısı yenilenerek, yeniden tarihi görünüme kavuşturulacak.