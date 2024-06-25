Çorum’un Alaca ilçesinde boş arazide çıkan yangın ekili tarlalara sıçramadan söndürüldü.
Olay, Alaca ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın araziye yayıldı.
Alevleri gören mahalle sakinleri Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesi ile yangın ekili tarlalara sıçramadan söndürüldü.
Editör: İhlas Haber Ajansı