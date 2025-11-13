Kadınlar Voleybol 2. liginde Çorum Arenaspor evinde konuk ettiği Ordu 52 Çamlıkspor’a final setinde kaybederek maçı 3-2 kaybetti ve haftayı bir puanla tamamladı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan maç beklendiği gibi oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Konuk takım maçın ilk setinde final bölümünde savunmada az hata yaptı ve bu seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Arenaspor hücumdaki etkili oyunu ile rakibine fazla şans tanımadı ve seti 25-18 alarak durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette yine ilk setteki gibi 52 Çamlıkspor takımı son bölümdeki oyunu ile seti 25-21 aldı ve yeniden öne geçti. Dördüncü sette ikinci setin kopyası oldu ve Arenaspor rakibinin maçı almasına izin vermedi seti aynı skorla 25-18 aldı ve skoru 2-2 yaparak maçı final setine taşıdı.

Final setinde de Çamlıkspor takımı hücumda daha etkili oldu ve seti 15-11 maçıda 3-2 kazanarak 14 puanla dördüncü sıraya yükseldi.