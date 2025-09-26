İsveç’de devam eden U 13 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında Çorum Arenaspor kulübünden Ahmet Çelik de milli takımda mücadele ediyor.

24 Eylül’de başlayan ve pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek olan U 13 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası İsveç’in Kosta şehrinde yapılıyor.

Milli takımda erkeklerde Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir ile birlikte Çorum Arenaspor kulübünden Ahmet Çelik de milli takımda madalya mücadelesi veriyor.

Milli takım grupta Letonya’yı 5-0, Yunanistan’ı 3-2 yenerken Fransa’ya ise 4-1 yenilerek gruptan ikinci olarak ana tabloya yükseldi.

Şampiyonada takım müsabakaları bugün sona erecek ve ardından ferdi müsabakalar ile pazar günü oynanacak finaller ile sona erecek.