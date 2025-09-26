Çorum Gençlikspor Kulübü Anitta Otel ile aynı sponsorluk anlaşmazı imzaladı. Spor Hizmetleri Müdürü ve Çorum Gençlikspor Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Tuzcu ve Osman Pehlivan ile birlikte Anitta Otel Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Gençlikspor Başkanı Feyyaz Velidedeğlu kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve Anitta Otel’in verebileceği destekler konusunda bilgiler verdi.

Anitta Otel Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan da amatör sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kulüp Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu ‘Anitta Otel ile imzalanan ayni sponsorluk sözleşmesinin kulübüp için büyük bir anlam taşıdığını belirterek ‘Bu değerli iş birliği, hem kulübümüzün hem de sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacaktır. spora ve sporcuya verdikleri katkılarından ötürü Anitta Otel Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan, Y.kurulu üyesi Harun Ceylan ve Genel Müdür Sn.Selahattin Şahin beye teşekkür ederiz.Spora olan duyarlı destekleri için Anitta Otel ailesine şükranlarımızı sunuyor, birlikte daha nice başarılı projelere imza atmayı diliyoruz’ dedi.