Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Antalya’da yapılan 46. Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Şener Aydın Başkanlığındaki Başkanlar toplantısında söz alan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yaptığı konuşmada Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirterek ‘Türkiye genelinde konfederasyona üye 6.000 tane amatör spor kulübünün olduğunu söyleyen Arıcı amatör spor kulüplerinin sporcuların sendikasının Taskk olduğunu söylerek bu kutlu oluşumun kuruluşundan bugüne kadar görev yapan herkese teşekkür ederek iyiki TASKK Var. Bugüne kadar olduğunu gibi bundan sonrada Amatör sporun hakkını illerde Askf Başkanları olarak korumaya savunmaya devam edeceğiz dedi.