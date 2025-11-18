Osmancık Belediyespor’lu futbolcuların maçın hnkemlerine yaptığı saldırıya bir tepki de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’dan geldi. Arıcı, bu tür olayların amatör camiaya büyük zarar verdiğiri belirterek ‘Birlikte olursak güçlüyüz. Birbirimize sahip çıkarsak kazanırız’ dedi.

Arıcı yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi : ‘Hafta sonu Osmancık Belediyespor ile Bayat Belediyespor arasında oynanan müsabakada, Osmancık Belediyespor sporcularının hakemlere yönelik fiziki saldırıda bulunmasını Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak şiddetle kınıyoruz.

Amatör spor; dostluğun, centilmenliğin, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde yaşandığı bir alandır. Burada sergilenen her davranış, geleceğin sporcularına ve gençlerimize örnek olur. Unutulmamalıdır ki bu bir oyun, bir savaş değildir. Sahada ter döken sporcularımız da, onları yönlendiren antrenörlerimiz de, kulüplerimizi temsil eden yöneticilerimiz de bu büyük ailenin bir parçasıdır.

Hakemlerimiz ise Çorum’un evlatlarıdır. Onlar da bu camianın içinde emek veren, sahadaki düzeni ve güveni sağlayan değerli bireylerdir. Sporcularımıza nasıl sahip çıkıyorsak, hakemlerimize de aynı şekilde sahip çıkmak zorundayız.

Bu tarz olaylar amatör futbol camiamıza zarar vermekte, emek veren tüm kulüplerin ve sporcuların motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve sporcularımızı sağduyuya davet ediyor; fair-play ruhunu koruyarak Çorum amatör sporunu daha güçlü bir noktaya hep birlikte taşıyabileceğimize inanıyorum. Birlikte olursak güçlüyüz. Birbirimize sahip çıkarsak kazanırız.