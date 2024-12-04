Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Alaca’da okulları ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.

Arıcı beraberinde Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat ve Başkan Yardımcısı Mustafa Tosuncu ile birlikte Alaca Mimar Sinan Ortaokulu ve Alaca Dumlupınar Ortaokullarını ziyaret ederek okul müdürleri ile görüştü.

Görüşme sonunda okullara spor malzemesi desteğinde bulunan Ferhat Arıcı amatör sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.