1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Alaca Belediyespor takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Alaca Belediyespor uzun yıllar kulüpte futbol oynayan Beden Eğitimi Öğretmeni Alper Kürşat Bulut yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına ilçe sahasında yaptığı antrenmanla başladı.

Sezonun ilk antrenmanının ardından Alaca Belediyespor Başkan Oktay Yelkuvan ve yönetim, teknik heyet ile futbolcuları Belediye Başkanı Şerif Aslan ile yemekte bir araya geldi.

Yemekte bir konuşma yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan yöncelikle yeni sezonun hayırlı olmasını diledi ve kazasız belasız sakatlıksız bir sezon geçirmelerini diledi.

Aslan, Alaca Belediyespor’un başarılı olması için bugüne kadar olduğu bundan sonrada ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek yeni oluşturulan yönetim ve teknik heyetin başarılı olacağına inandığını söyledi.