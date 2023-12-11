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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıı Ju Jitsu antrenrörü İrfan Sönmez ve sporcularını ziyaret etti.

Arıcı ziyareti sırasında Ju Jitsu Antrenörü İrfan Sönmez’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve kendisine bu çalışmaları nedeni ile teşekkür etti. Ziyaret sırasında sporcular ilede görüşen Ferhat Arıcı ASKF olarak her branşın olduğu gibi Ju Jitsu’nun da yanında olduklarını belirterek başarılar diledi.

Ju Jitsu antrenörü İrfan Sönmez ise ziyareti ve desteği nedeni ile ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya teşekkür etti.

Ziyaret sonunda ASKF Başkanı Ferhat Arıcı sporculara tatlı ikram ederken antrenör İrfan Sönmez’e ise bir tşört hediye etti.