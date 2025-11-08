Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile eski Konfederasyon Başkanı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ı ziyaret etti.

Ferhat Arıcı ilk olarak eski Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı, Konya Milletvekili Mehmet Başkan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ferhat Arıcı kendisine amatör spora verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve kendisine Furkan Şimşek tarafından hazırlanan karikatürü hediye etti.

Arıcı daha sonra AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’yı ziyaret ederek amatör sporun mevcut durumu ve geleceğine dair verilmi bir görüşme yaptılar.

Arıcı amatör sporun gelişmesi için bundan sonraki süreçte yapıbalicek çalışmalar ele alındı. Arıcı ik milletvekiline amatör spora verdiği destekler için teşekkür etti ve onlarada karikatürlerini hediye etti.