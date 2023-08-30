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Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Sami Bozdoğan, Eylül ayında yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Çorum Eczacı Odası'nda 2009-2013 yıllarında iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2019 yılları arasında Büyük Kongre Delegeliği, 2019-2021 yıllarında Yönetim Kurulu Saymanlığı yapan ve mevcut Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreterlik görevini sürdüren Arif Sami Bozdoğan, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “?Çorum Eczacı Odası 11. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlayıp, Büyük Kongre Delegeliği, Yönetim Kurulu Saymanlığı ve Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik görevlerimden edindiğim bilgi ve tecrübe ile yeni dönemde başkanlık görevine talibim. ?Mesleki sorunlarımıza müdahale edecek, çözüm odaklı, adil, yenilikçi, güven veren, iletişime açık ve tecrübesiyle Eczacılık Mevzuatı ve mesleki gelecek için vizyonlu bir kadroya sahibiz. ?Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odalarımız ile iletişim içerisinde tüm eczacılarımızın sorunlarının çözümlenmesine, eczacıların ve eczanelerimizin toplum içerisindeki imajını ve konumunu güçlendirmeye, mali gücünün artması için İFK'nın kalıcı değişikliğinin sağlanmasına, eczanelerimizin gelir kaynaklarını artıran, gider maliyetlerini azaltan çalışmaları hayata geçirecek fikirlere açık yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Meslektaşlarımın haklarını her zaman, her platformda korkusuzca savunacağız. ?Dijital teknolojide ve değişen sağlık politikalarında, eczacılığın geleceğinin şekil almasında Odamızın ve Eczacılarımızın hazırlıklı olmasını en etkin şekilde sağlayacağız. Tüm Eczacılarımızın sorunlarını biliyoruz, çözümler için gerekli bilgi, tecrübe ve enerjiye sahibiz” dedi.