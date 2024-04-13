Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Arifegazili köyünde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Gülbaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yan tarafta bulunan evlere sıçramadan alevleri söndürdü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.