2025 yılında Çorum’daki adli ve asayiş olayları ile bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum’da alınan tedbirler sonucu silahlı eylem olaylarının yüzde 50 azaldığını söyledi.

‘ÇORUM ADLİ SÜRECİNİN REKORUNU KIRDIK’

‘Geciken adalet adalet değildir’ anlayışıyla hareket edilerek yüzde 110 oranında evrak temizleme oranına ulaşılarak Çorum adli sürecinin rekoru kırıldığını aktaran Başsavcı Bektaş, ‘Yapılan titiz çalışmalar neticesinde 2025 yılında bir önceki yıla göre Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen hazırlık evrakında %10'a yakın bir düşüş kaydedilmiştir.” dedi

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hukukun üstünlüğünü, adaletin gecikmeksizin tecellisi ve toplumun adalete olan güveninin güçlendirilmesi amacıyla 2025 yılı boyunca yürütülen adli faaliyetler titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bektaş; “2025 yılı içerisinde, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde etkinlik ve verimlilik esas alınmış; adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ve insan haklarına saygı temel ilke olarak gözetilmiştir. Suç ve suçlularla mücadele de kararlılık sürdürülürken, özellikle kamu düzenine ve toplumsal huzuru tehdit eden suçlarla ilgili olarak gerekli tüm yasal tedbirler gecikmeksizin uygulanmıştır. Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sunulabilmesi amacıyla, teknolojik imkanlarda etkin şekilde yararlanılmış, UYAP ve dijital adli süreçlerinin kullanımında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ayrıca mağdur, şüpheli ve sanık haklarının korunmasına yönelik hassasiyet artırılmış; özellikle kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplara yönelik suçlarda özel bir duyarlılık gösterilmiştir.” şeklinde konuştu

‘UZLAŞMADA YÜZDE 90 BAŞARI ELDE ETTİK’

Başsavcı Bektaş, 2025 yılında yine uzlaşma uygulamasında yüzde 90 başarı oranı elde edilerek 1 Asliye Ceza mahkemesinin 1 yılda baktığı dosya kadar işin uzlaşma ile sonuçlandırıldığını kaydetti.

2025 yılı boyunca kurumlar arası iş birliği güçlendirildiğini, kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü belirten Bektaş; “Aynı zamanda toplumsal farkındalığının artırılmasına yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine önem verilmiştir. Çorum Adliyesi ve bağlı birimlerin fiziki yapısı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi anlamında çalışmalara hız verilmiş, merkez adliye ve bağlı birimlerde fiziki eksiklikler giderilmiş, çalışanlarımızın daha uygun ortamda hizmet sunmaları sağlandığı gibi vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Bektaş, adalet personelinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 65 daire satın alınarak personelin hizmetine sunulduğunu söyledi.

2026 YILINDA YENİ ADLİYE BİNASININ İHALESİ YAPILACAK

Yeni Adliye binası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bektaş;

“Adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yapılan yoğun çalışmalar neticesinde yeni adliye proje çalışmaları son aşamaya getirilmiş 22000 metrekare inşaat alanına sahip olan yeni adliye sarayının ihale süreci kısa bir süre içerisinde Adalet Bakanlığımızca planlanmaktadır. İnşallah 2026 yılı içinde yeni adliye binası ihale edilecektir.” dedi

Bektaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı olarak adaletin tesisi yolunda özveriyle görev yapan tüm hakim, Cumhuriyet Savcısı, adli personel ve kolluk görevlilerine teşekkür ediyor; desteğini her zaman hissettiğimiz Adalet Bakanlığımıza, aziz milletimize ve Çorumlu vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”