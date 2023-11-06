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Asgari ücretle çalışan 6.6 milyon kişi gözlerini ocak zammına çevirdi. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı. 2024 yılında 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 735 lira olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon 38'e oldu. Yeni zamla beraber diğer ödemeler de değişecek.

ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 40-50 ARALIĞINDA

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, Asgari ücret ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, ücretliler geçinme indeksleri, refah payı gibi parametler de göz önüne alınarak belirleniyor. Asgari ücret Temmuz ayında brüt günlük 447,15, aylık brüt 13.414,50, net 11.402,32 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zammında henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde. Artış enflasyon tahminine göre yüzde 40 olursa 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, memur maaş artışı dikkate alınırsa yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TAVANI ARTACAK

Yaklaşık 18 milyon SSK'lının 6.6 milyonu asgari ücretli olup, artış işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak. Bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. Linyit, taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek asgari ücret de normal asgari ücretin iki katından az uygulanamıyor.

YENİ ZAMLA HANGİ ÖDENEKLER ARTACAK

İşsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, ihbar tazminatı da artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

İŞVERENE DESTEK SÜRECEK Mİ?

Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri vergi dışında bırakılıyor. Asgari ücrette yapılan her artış tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar gelir avantajı sağlıyor. Bu kapsamda gelecek yılın bütçesinde 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörüldü. Dolayısıyla muafiyet devam edecek. İşverene asgari ücret desteği Temmuz ayı itibariyle 500 liraya çıkarıldı. Bu yılın ilk 7 ayında 1.7 milyon işyerine yaklaşık 19 milyar lira asgari ücret desteği verildi. Yeni yılda devamına hükümet karar verecek.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN ÖĞRENCİ BURS ALABİLECEK

Asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs veya öğrenim kredisi alabilir.

Sabah