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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 'Gelişen ve Değişen Çorum' sloganıyla 4 yılda yaptıklarını anlattı.

Anitta Otel’de düzenlenen toplantıda Aşgın, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Toplantıya; AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları, işadamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Aşgın toplantıda yaptığı sunumda, şehre kazandırdığı alt yapıdan üst yapıya, spordan kültüre 40 ana başlıkta yaptığı çalışmaları anlattı.

Aşgın yaptığı sunumda Çorum'a kazandırdıkları eserlerle ilgili şu bilgileri paylaştı;

Çimento fabrikası arazisinin satın alınması

102 milyon 500 bin TL’ye satın aldık. Alanın yüzde 25'i konut ve iş yerlerinden, yüzde 75'i ise yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak. Buraya 3 bin 200 konut, 51 villa ve 710 iş yeri inşa edeceğiz. Yapılaşmaya açılacak alan 30 ila 50 bin kişiye yaşam merkezi olabilecek.

Koçhisar isale hattı

Bütün barajlarımız 2021 yılında kurumuştu. 20 tane kuyu kazdık o dönemde. 52 km'den 1.5 yılda çelik borularla Alaca'dan şehrimize suyu getirdik. Koçhisar ikinci etap için kolları sıvadık. Günde 60 bin metreküp su akışı sağlayacağız. Çorum'un uzun yıllar içmesuyu problemini çözmüş olduk.

Yeni caddeler

Şehrin tıkanan damarlarını yeni açtığımız yollarla açıyoruz. Garip Dede Sokak, Azerbaycan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Arif Ersoy Caddesi, Kahramançavuş Caddesi, Çorum Sanayi Sitesi 9.Cadde, Söğütevler 2.Cadde Erzurum Dede Caddesi açtığımız bazı cadde ve yollar.

Hayvan Hastanesi

Sokak hayvanlarını çok önemsiyoruz. İçerisinde ameliyathanelerin olduğu Hayvan Hastanesi'ni yıl sonu hizmete alıyoruz.

Bordur Kilittaşı Üretim Tesisi

50 milyon TL'lik tesisimizde günlük 1250 metrekare bordur ve kilittaşını kendimiz üretiyoruz.

Bedesten

Bu projeyi çok önemsiyorum. 25 dükkan ve 211 yeraltı otopark olacak bu projemizde. Bedesten uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. Önümüzdeki yılın ortalarında tamamlamayı hedefliyoruz.

Toplu Ulaşım

Toplu ulaşımı kamulaştırdık. Belediyemize ait 62 ulaşım aracımız var. Toplu ulaşımın kamulaştırılması bir başarıdır.

Yeni Mezarlık İşleri Binası

3 bin 223 m2 arsa üzerine inşa edilen yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası 2 kattan oluşuyor. Bina içerisinde 6 adet ofis oda, toplam 46 kişilik 2 adet bekleme odası, 40 kişilik taziye odası ve 14 adet morg kabini ile bay ve bayanlar için ayrı olmak üzere iki adet gasilhane bulunuyor.

Refakatçi Misafirhanesi

Türkiye’ye örnek olan Refakatçi Misafirhanemiz özellikle şehir dışından gelen hasta ve yakınlarına zor günlerinde konaklama hizmeti vererek destek oluyor. 7 bin 250 kişiyi ağırladık misafirhanemizde. Otel konforunda hizmet veriliyor.

Çorum Belediyesi Düğün Salonu

Mimar Sinan Mahallemize bir düğün salonu kazandırdık. Fiyatı ise 1950 lira. Şu ana kadar 200 düğün yaptık. Yeni düğün salonlarımızı da hizmete açmak istiyoruz.

ÇOKİŞ

Belediye olarak Kadeş Barış Meydanı'nda ÇOKİŞ Merkezi kurduk. İş arayan ile işvereni buluşturuyoruz. 3 bin kişinin iş bulmasına yardımcı olduk.

ÇORUMMİNİA

Kentte turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak projeler arasında yer alan Çorumminia, sahip olduğu bitki örtüsüyle de adeta bir botanik bahçeyi andırıyor. Toplam 4 bin 750 metrekare alana sahip Çoruminia'nın içerisinde ayrıca büfe ve hediyelik eşya satış alanı da bulunuyor. Bugüne kadar 55 bin kişi ziyaret etti.

Velipaşa Hanı Restorasyonu

Çok güzel bir para harcadık buraya. Türkiye'nin ahşap niteliğiyle en büyük hanının restorasyonunu tamamladık.

Dikiciler Arastası

Burada 2-3 tane açık dükkan vardı. Dünyanın en dar arastasını restore ederek cıvıl cıvıl yaptık.

Tarihi Çorum Meydanı

Bu yıl sonu itibariyle 5600 bin metrekarelik kısmı tamamlıyoruz. Velipaşa Hanı önündeki dükkanların kamulaştırmasını tamamladık. O dükkanlarda yıkılacak. Proje sonunda Saat Kulesi etrafı yürümeye açık olacak.

Çorumlu Obası

Ödül aldığımız bir proje. Bugüne kadar 40 bin gencimizi ağırladık, günlük 200-300 öğrencimizi de ağırlamaya devam ediyoruz. Burada geleneksel sanatlarımızı ve kültürümüzü öğretiyoruz.

Biyokütle Enerji Tesisi

Çöpten elektrik üretiyoruz. Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması noktasında büyük bir gayretle çalışıyoruz. Belediyemizin kullandığı elektriğin %79’ununu karşılıyor. Biyokütle elektrik üretim tesisimizde yıllık 14 milyon 500 bin kWh elektrik üretiyoruz.

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Haftanın 6 günü Çorum merkez ve 13 ilçede faaliyet gösteren 211 adet sağlık kuruluşundan tıbbi atıkları topluyor. Tıbbi atıklar, sterilizasyon cihazında 138 derece sıcaklık ve 3 bar basınç altında sterilize ediliyor.

Bahabey Çamlığı

Atıl bir yerdi. Çorum’umuza, hemşehrilerimizin sevdikleriyle hoş vakit geçirebilecekleri nezih bir dinlenme mekânı daha da kazandırdık.

Yeni Millet Bahçesi

Eski stadyumun yerine inşa edilen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Yavaş yavaş gün yüzüne çıkan Millet Bahçesi projesi Çorum’un yeni cazibe merkezi olacak.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Ulukavak ve Gülabibey'de yüzme bilmeyen kalmasın diye yarı olimpik yüzme havuzları yaptık.

ÇORBİS

35 bin abonesi var. 8 istasyon vardı 12'ye çıkardık. Bisiklet sayılarımızı artırıyoruz."