Son günlerde pazarcılara çıkışı ve kaldırım işgali yapan esnafa çıkışı ile Türkiye gündemine oturan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu sefer, güvenlik görevlisine çıkıştı.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki Bedesten'i gezen Başkan Aşgın, güvenlik kulübesinde oturan güvenlik görevlisine tepki göstererek; "Başkan oturmuyorsa kimse oturmasın" şeklinde çıkış yaptı.

Aşgın'ın güvenlik görevlisine verdiği tepkiye destek veren de oldu, abartılı bulan da oldu.

Aşgın, çıkışlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.