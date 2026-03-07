Çorum eski Belediye Başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve İlçe Yöneticileri tarafından dualarla anıldı.
Çorum’un 17 yıl Belediye Başkanlığı’nı yapan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, vefatının 32. yıldönümü nedeniyle Ulu Mezarlık’taki kabri başında anma töreni yapıldı.
Anma programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve partililer katıldı.
CHP heyeti, Kılıçcıoğlu’nun mezarına karanfil bırakarak dua etti.
Muhabir: Çorum Hakimiyet